Mohamed Dahmane après l’exploit de l’Olympic Charleroi en Coupe : "On est des machines de bonheur, c’est magique"

"Il n’est pas très nombreux, mais on est très proche de notre public. On est des machines de bonheur. Pour certains, ce club c’est leur vie. Ils donnent tout pour nous. Certains ont payé une place virtuelle pour le match de Coupe ! Ils ont payé et fait une cagnotte pour le club ! Je n’ai jamais vu cela de ma vie… On doit se battre pour eux. Ce qui s’est passé hier est magique, exceptionnel."

"C’est difficile de ne pas partager cela avec les supporters et les proches" explique l’ancien joueur de Mons au micro de Dominique Kovacs. "On a fait un live pour les remercier sur les réseaux après la rencontre. On s’est mis en haut de la Tribune et on a crié aussi fort que l’on pouvait pour les remercier."

"On partait sans pression" ajoute le Français pour parler plus spécifiquement du match. "On a essayé de prendre du plaisir. On a eu cette chance de pouvoir s’entraîner avec un match de prestige. Maintenant, l’aventure se poursuit."

"On a été au-delà de nos souffrances. On savait que physiquement on allait craquer. Et on savait que la seule chose qui pouvait nous redonner le moral était de marquer… au moment où l’on a marqué."

"Quand on réalise quelque chose d’impossible, on a une double satisfaction. On ramène du bonheur à la maison" enchaîne Mohamed Dahmane. "Pour moi cette victoire et cette qualification valent plus que certains moments de gloire vécus quand j’étais en D1. On va encore se frotter à une équipe pro. C’est bien pour les gamins."