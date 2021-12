Mission accomplie pour le Club de Bruges qui bat OHL et se qualifie pour les ½ finale de la Coupe de Belgique

Ce jeudi soir, c’était le 4e et dernier quart de finale de la Coupe de Belgique. Bruges recevait OHL pour une place dans le dernier carré. Et les hommes de Philippe Clément ont eu du mal à l’allumage et ont joué à se faire peur, mais repartent vainqueurs en s'imposant 4-1. Les Blauw en zwart rejoignent Gand, Eupen et Anderlecht en demi-finale.

La première mi-temps est compliquée pour Bruges. Les hommes de Philippe Clément ont le pied sur la balle, mais leurs occasions ne sont pas très nombreuses, ni très dangereuses (Lang 5e, Vanaken 17e et Vormer 37e).

Louvain, qui défend à cinq et procède en contre va s’octroyer la plus belle occasion du début de rencontre. Sur une passe cinq étoiles, Mercier trouve Vlietinck qui adresse un centre à Kaba. L’attaquant oblige Mignolet à rester vigilant.

Et alors qu’on pense se diriger vers un partage, à la 41e Charles De Ketelaere va réveiller tout un stade. L’attaquant arrive à bien se démarquer et à reprendre le centre parfait de Mata pour faire 1-0. Bruges a fait le plus dur et va obliger Louvain, qui a perdu Vlietinck un peu plus tôt sur blessure, à sortir un peu plus.

En fin de première période, si Rits passe tout proche de faire 2-0, Balanta ne se fait pas prier pour doubler la mise et permettre à Bruges de rentrer avec un double avantage aux vestiaires.

La deuxième mi-temps reprend sur un rythme plus lent et Bruges joue à se faire peu quand Mercier (59e) vient réveiller son équipe d’un tir à l’extérieur du rectangle et tromper Mignolet. C’est 2-1 et Louvain n’a pas dit son dernier mot.

Ce but réveille les visiteurs qui vont y croire pendant quelques minutes avant que Noa Lang ne vienne faire 3-1 sur un assist de De Ketelaere qui s’est bien battu pour récupérer le ballon. Noa Lang, encore lui, passe tout prêt du 4-1 quelques instants plus tard.

Louvain pourrait être au tapis, mais Louvain y croit et continue de se procurer quelques occasions. En fin de match, pendant les arrêts de jeu, Vanaken va ajouter un 4e but pour Bruges grâce un superbe coup franc. Bruges s’impose facilement et rejoint Anderlecht, Gand et Eupen en demi-finale de la Coupe.