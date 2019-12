Mignolet : "On veut réaliser le doublé"

Au contraire de son collègue Henrik Van Crombrugge, Simon Mignolet n’a rien eu à faire jeudi soir lors du 'Topper' de Coupe de Belgique entre Anderlecht et Bruges. Le portier des Blauw en Zwart s’en est félicité au micro de Manuel Jous au terme de la rencontre.

"On savait que pour eux c’était le match de l’année pour eux. On a été bons et on ne leur a rien concédé. Il s’agissait d’être professionnels et de faire notre boulot du mieux de possible", a-t-il entamé.

Encore engagé sur les trois fronts, Mignolet souhaite décrocher un maximum de trophées d’ici la fin de saison. "On veut gagner le championnat, ça c’est une certitude. Mais on veut aussi gagner la Coupe. Idéalement, on aimerait faire le doublé. Jusqu’à présent, on a bien enchaîné entre toutes les compétitions avec de bons résultats malgré des matches tous les trois jours. Le coach a bien fait tourner l’équipe."

Et de conclure sur l’évolution positive du niveau de jeu. "Tactiquement, on est plus fort que cet été. C’est aussi grâce à la confiance que nous avons accumulée et tous les matches que l’on a gagnés. L’important est que l’équipe continue à gagner et garde les pieds sur terre."