Mesures restrictives à Anvers : les clubs anversois dans le flou pour la reprise

Les autorités de la province d’Anvers ont imposé des mesures plus restrictives pour lutter contre l’expansion du coronavirus sur le territoire. Parmi les strictes mesures adoptées (couvre-feu, télé-travail obligatoire, etc.), on retrouve également des interdictions liées au monde du sport et notamment aux sports de contact.

Des décisions qui ont inquiété les principaux quotidiens flamands qui s’interrogent sur la reprise des compétitions pour les quatre principaux clubs de football de la province (Antwerp, Beerschot, Malines et Westerlo).

"Le coronavirus sabote le football anversois", lance la Gazet van Antwerpen avec un titre catastrophe. En principe, les clubs anversois ne peuvent plus s’entraîner dans la province ce qui serait un sacré handicap pour l’Antwerp et le Beerchot, attendus par la finale de Coupe de Belgique pour l’un et la finale retour de D1B pour l’autre ce week-end.

"Nous attendons plus de précisions à propos des entraînements mais aussi pour notre match contre Louvain", a fait savoir Sven Van den Abbeele le responsable presse du Beerschot.

Si l'on attend une prise de position plus explicite de la part des autorités, l’optimisme est de mise pour les prochaines échéances. Du côté de Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws, on est d’ailleurs convaincu qu’une exception sera faite pour les clubs professionnels dont les joueurs sont régulièrement testés conformément au protocole instauré par la Pro League.

Het Laatse Nieuws est plus pessimiste pour ce qui est de la suite du mois d’août avec la reprise du championnat. "Ce sera un problème gigantesque", affirme-t-il en première page de son cahier sport.