Mbaye Leye avant Standard – Genk : "Je ne vais pas changer l’identité de mon équipe pour la finale"

Mbaye Leye et Samuel Bastien se sont présentés devant les médias ce samedi, veille de la finale de la Coupe de Belgique entre le Standard et Genk. L’heure est à l’optimisme mais pas question d’emballement, la saison du Standard ne sera pas sauvée si les Rouches remportent la Coupe, paroles de Standarmen.

"On ne pourra pas sauver notre saison sur un match. L’année restera difficile, victoire ou pas. Mais la Coupe sera peut-être une bouffée d’oxygène dans une saison compliquée. Le Standard ne doit jamais être content de jouer les Playoffs 2", a lancé Mbaye Leye. "On joue la finale de la Coupe, on est content parce qu’on a connu des moments compliqués. Mais qu’on gagne ou non, la saison aura été difficile."

Les finales de Coupe, Mbaye connaît. Mais comme joueur, pas comme entraîneur : "Il n’y a pas de stress différent, la seule chose qui change c’est qu’on n’est plus acteur, on devient juste quelqu’un qui regarde. Les acteurs, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Le plus que je peux faire, c’est guider mes joueurs. Leur permettre d’être dans une bonne situation. Toute la partie émotionnelle est importante. Le fait de jouer au Heyzel, stade où l’on ne vient qu’une fois par an si on a de la chance. Donc il faut maîtriser tout ça. Il faut les préparer pour qu’ils pensent qu’ils jouent un match de championnat malgré le fait que ça ne sera pas le cas, et que cette rencontre va rester dans le palmarès d’un des deux clubs."

Mais comment ses joueurs abordent-ils ce match ? "Ils sont dans un bon état d’esprit parce qu’on sort d’une bonne série en championnat. Quand vous venez de faire 10/12 et que vous vous qualifiez pour les PO2 au terme d’une année difficile. Après un bon départ, on a connu un trou en février et là on revient au bon moment en pleine confiance. Les cadres reviennent à leur niveau, les jeunes font de belles choses. C’est un moment clé, et mes joueurs sont prêts pour ces moments-là. J’ai confiance en eux, je pense qu’ils peuvent rééditer des belles performances comme quand ils ont sorti le Club de Bruges et les autres rencontres. Mais il faut finir bien et ne pas jeter à la poubelle tout ce qu’on a fait."

L’occasion de décrocher un tout premier titre comme T1 : "Ça aurait beaucoup de valeur à mes yeux. Quand vous êtes entraîneur, c’est comme quand vous êtes joueur, vous aspirez à gagner quelque chose. Donc ça signifierait vraiment beaucoup pour moi surtout vu la situation globale. Le fait d’être là depuis quatre mois, d’être arrivé dans un moment compliqué, d’avoir réussi à atteindre certains objectifs… Je pense que si on gagne cette coupe, ce sera énorme pour le club mais aussi pour les joueurs qui ont envie de se montrer, de prouver qu’ils ont les qualités pour jouer au Standard. Mais c’est sûr qu’au niveau personnel, avoir un trophée après quatre mois on va dire que ça serait un bon début."

Voilà plusieurs semaines que Mbaye Leye semble avoir trouvé la recette tactique pour son équipe, et il compte bien répéter cela ce dimanche : "Quand on a une identité, il faut la garder. Moi j’ai la mienne et on va jouer avec la même identité, de la même manière. On jouera comme on joue depuis le mois de janvier. Il ne faut pas changer, les automatismes doivent rester pour donner une certaine confiance aux joueurs. C’est juste que demain c’est un match à gagner, pas seulement à jouer."

Mais dans tous les cas, la saison ne s’arrêtera pas à la Coupe : "Si on gagne la Coupe, on va aussi essayer d’aller gagner les PO2. Si on gagne le trophée dimanche, lundi il faut déjà passer à autre chose."

En cas de victoire, le Standard décrochera sa neuvième Coupe de la Belgique. La dernière c’était en 2018 contre… Genk, 1-0 après prolongations.