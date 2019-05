Matthys: "Quand tu vois notre réaction, c'est vraiment impressionnant"

Tim Matthys, monté en fin de match lors de la victoire du FC Malines contre La Gantoise (1-2) mercredi en finale de Coupe de Belgique, n'a pas hésité à faire faire les louanges du groupe malinois. "C'est quand même très fort d'être resté calme et concentré tout en gagnant deux titres", a dit Matthys après la rencontre en évoquant la situation extrasportive du club.

Si Malines a acquis sportivement le droit de jouer en D1A et en Europa League la saison prochaine, tout cela pourrait encore changer dans les prochaines semaines. En effet, les instances de l'Union belge de football (URBSFA) devront prendre une décision dans le dossier disciplinaire concernant le possible match arrangé dans la lutte pour la relégation de la saison passée dans lequel Malines est impliqué.

"C'est vrai que la situation est bizarre mais elle l'est depuis octobre (et le début du Footgate, NDLR). On a démontré que nous étions un groupe soudé et concentré sur le sportif uniquement. Pour le reste, nous n'en savons rien", a expliqué Matthys.

Le Malinois a ensuite évoqué le déroulement de cette finale animée. "Quand La Gantoise a mené 1-0, tout le monde devait penser que la situation allait être compliquée pour nous mais quand tu vois notre réaction, contre un club qui joue les playoffs I, c'est vraiment impressionnant."

Les Malinois ont dû résister pendant plus de 30 minutes face à des Buffalos bien décidés à revenir au score. Mais c'était sans compter sur les nombreux arrêts de Michael Verrips. "Il a fait un match impeccable. C'est vrai que nous avons eu des difficultés dans la dernière demi-heure mais nous n'avons pas encaissé ce deuxième but. C'était le principal mais ça a été dur", a avoué l'expérimenté milieu de 35 ans.

Le 'Kavé' n'avait plus joué de match officiel depuis son titre en D1B à la mi-mars, soit 46 jours. "On a senti en fin de match que c'était dur. Nous n'avons pas eu de matches en compétition depuis longtemps et c'était compliqué à gérer. Nous aurions eu des problèmes en prolongations en cas d'égalisation gantoise en fin de match", a ponctué Matthys, vainqueur pour la 2e fois de la Coupe de Belgique après un sacre avec Zulte Waregem en 2006.