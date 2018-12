Malines et Ostende qualifiés et opposés en demi-finale de la Coupe, Eupen et Courtrai éliminés

Défait à domicile 0-1 par Ostende, Eupen est éliminé de la Coupe de Belgique de football au stade des quarts de finale. Dans le même temps, Malines, qui évolue en D1B, a créé la surprise en s'imposant largement 3-0 face à Courtrai. Ostende affrontera Gand dans le dernier carré alors que Malines sera opposé à l'Union St-Gilloise.

Avec un système particulièrement défensif au coup d'envoi, Claude Makélélé et ses hommes sont parvenus à rentrer aux vestiaires à la pause sans encaisser. Mais le portier des Pandas, Niasse a toutefois dû s'employer à plusieurs reprises devant Coopman (23e), Zivkovic (25e) et Boonen (28e) pour conserver ses filets inviolés à la pause. Les Germanophones n'ont par contre rien montré offensivement avant de se faire punir à moins de vingt minutes du terme sur l'ouverture du score de Richairo Zivkovic (73e, 0-1). Après le deuxième carton jaune, synonyme d'exclusion, écopé par Milovic, les Pandas se sont enfin montrés dangereux mais l'essai d'Essende a été repoussé par Dutoit (83e). Malgré leurs dernières tentatives, les hommes de Makélélé ont été trop tendres offensivement pour pouvoir accrocher une place en demi-finales et sont éliminés.

Opposé à Courtrai, dixième de Jupiler Pro League, Malines, le leader de la Proximus League, a démarré sa rencontre en trombe grâce au but d'ouverture de Cocalic inscrit après cinquante secondes de jeu seulement (1e, 1-0). Archi-dominés, les Courtraisiens ont ensuite subi les multiples assauts malinois et ont été puni une deuxième fois sur la réalisation de Storm, tombée après la demi-heure de jeu (32e, 2-0). Au retour des vestiaires, le cauchemar de Yves Vanderhaeghe s'est poursuivi lorsque Mboyo s'est fait exclure par Jonathan Lardot (52e). A peine monté au jeu, Igor De Camargo a définitivement offert la qualification aux Malinois en inscrivant le dernier but du match à la 72e (3-0).