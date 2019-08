Lommel-Standard, Beerschot-RSCA et Francs Borains-FC Bruges en 1/16e de la Coupe

Ce lundi midi se déroulait le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Ce stade de la compétition coïncide avec l’entrée en lice des formations de D1A. Protégés, ils avaient l'assurance de ne pas défier une autre formation de l'élite.

Tenant du titre et promu dans l'élite, le FC Malines a été exclu de cette Coupe de Belgique. En effet, c'est l'une des sanctions infligées aux Malinois pour avoir truqué le dernier match de la saison régulière 2018-2019 face à Waasland-Beveren. Le tirage au sort a désigné l'Union Saint-Gilloise comme club de Proximus League dispensé du 5e tour et donc directement qualifié pour les seizièmes.

Les rencontre se disputeront entre le mardi 24 et le jeudi 26 septembre.

Francs Borains (D2 am.) - Club de Bruges

R Cappellen FC (D2 am.) - KAS Eupen

Beerschot (D1B) - RSC Anderlecht

Cercle de Bruges - US Rebecquoise (D2 am.)

Antwerp FC - KSC Lokeren (D1B)

SV Zulte Waregem - KFC Duffel (D2 am.)

K Rupel Boom FC (D1 am.) - Sporting Charleroi

Union Saint-Gilloise (D1B) - RCS Verlaine (D2 am.)

Standard de Liège - Lommel SK (D1B)

FC Seraing (D1 am.) - KV Courtrai

Saint-Trond - Oud-Heverlee Leuven (D1B)

KSK Ronse (D2 am.) - KRC Genk

SC Eendracht Alost (D2 am.) - La Gantoise

FC MU Izegem-Ingelmunster (D2 am.) - KV Ostende

KFC Dessel Sport (D1 am.) - Royal Excel Mouscron

Waasland-Beveren - KVC Westerlo (D1B)