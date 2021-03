Leye : "C’est dans ce genre de matches que le Standard grandit"

"C’était un match très important. On a une saison difficile ou ça ne veut pas rentrer. On a eu des possibilités et on a eu du mal à concrétiser et Eupen a essayé d’en profiter. Mais on grandit dans ce genre de match et on a pu compter sur Amallah pour faire la différence. Je suis content de mon équipe car Eupen a de la qualité, ils nous ont mis dans des dispositions difficiles", a résumé l’entraîneur liégeois Mbaye Leye.

"C’était un match très important, on a une saison difficile, où ça ne veut pas rentrer", a expliqué Leye. "Ce match ressemble à celui de Mouscron (défaite 1-0 en championnat). On a des occasions, on ne concrétise pas. La différence c’est qu’ici on a eu un éclair de Selim. Dans ce genre de matchs, il faut compter sur un leader technique, comme Selim. Je suis content de l’équipe, de ce qu’on a montré. Il fallait aller en finale."

Leye regrette que son équipe n’ait pas marqué plus tôt et ne se soit pas mis à l’abri. Ce qui a permis à Eupen de rester dans le match jusqu’au bout. "Il y a eu ce coup franc de Stef Peeters à la 90e. Quand tu connais les qualités de Peeters, je n’étais pas à l’aise. On est donc toujours à la recherche de l’efficacité et la régularité", a confié Leye.

En finale, le Standard rencontrera Anderlecht ou Genk. Et pour le coach, peu importe, car "dans tous les cas on ne sera pas favori, on sera le petit poucet. Mais une finale, il faut la gagner. On a eu un beau parcours. Il y a eu la pluie à Seraing, le froid à Courtrai, on a éliminé Bruges, la meilleure équipe de Belgique, et aujourd’hui une équipe d’Eupen avec de la qualité. Quand tu as un parcours comme ça, tu dois conclure en finale."