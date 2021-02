Leye avant le match de Coupe de Belgique : "Toujours difficile pour le Standard de jouer à Courtrai"

Après avoir été, provisoirement ( ?), éjecté du top 4 suite au partage concédé face à OHL, le Standard retrouve le parfum de la Coupe de Belgique, ce mardi soir, avec un déplacement à Courtrai au programme des huitièmes de finale. Au tour précédent, les Rouches ont pour rappel écarté leurs voisins sérésiens, 1-4, à l’issue d’un derby qui valait le détour malgré une pelouse à la limite du praticable. Cette fois, la tâche s’annonce plus délicate pour les Liégeois face à une équipe flandrienne qui a retrouvé des couleurs.

A Courtrai, le choc psychologique semble en effet avoir déjà porté ses fruits suite au changement d’entraîneur. Depuis l’arrivée de Luka Elsner, qui n’a toutefois pas encore pris place sur le banc (le Slovène devait respecter une période de quarantaine), le KVK s’est qualifié en coupe (victoire 1-3 à Lommel, club de D1B) avant de l’emporter aisément en championnat, 0-3, à Mouscron. Mbaye Leye est donc conscient du danger que représente ce déplacement, d’autant que le Standard a souvent éprouvé des difficultés au stade des Eperons d’or. Le Sénégalais entend toutefois poursuivre l’aventure dans cette Coupe de Belgique qu’il a déjà remportée à trois reprises.

Mbaye, un match de coupe a toujours une saveur particulière. A titre personnel, avez-vous adapté votre discours (envers les joueurs) avant d’aller affronter Courtrai ?

" Je pense en effet que le discours pour la coupe n’est pas tout à fait le même que pour un match de championnat. En coupe, c’est un match couperet. Soit tu gagnes, et tu continues l’aventure, soit tu perds et ton parcours s’arrête net puisque c’est l’élimination. Il est donc important d’adapter le message à faire passer. Ici, c’est un discours assez simple et beaucoup plus direct. Même si cette année, c’est un peu différent, les joueurs savent que c’est le chemin le plus court pour l’Europe et un club comme le Standard se doit d’être sur la scène européenne chaque année. C’est aussi l’occasion de décrocher un trophée supplémentaire et d’enrichir un peu plus le palmarès du club. Cette coupe de Belgique ne manque donc pas d’attrait. Personnellement, j’ai eu la chance de disputer 4 finales et d’en gagner 3, avec 3 clubs différents (la Gantoise, le Standard et Zulte-Waregem) et je peux vous dire que c’est quelque chose de spécial dans la carrière d’un joueur ".

Mais avant de penser à la finale, il y a plusieurs étapes à franchir, à commencer par ce déplacement à Courtrai ?

" Exactement. On se focalise uniquement sur ce match sans penser plus loin. On sait aussi que c’est toujours difficile pour le Standard de jouer à Courtrai. J’espère surtout que le terrain sera bien chauffé pour pouvoir jouer au football malgré la neige et le froid. C’est pour moi le plus important mais nous devrons répondre présent dans les duels et essayer de retrouver notre efficacité ".

Ce match s’apparente un peu au match de la semaine dernière à Seraing avec un terrain en mauvais état et un adversaire qui vous attendra de pied ferme ?

" Oui, ce sera encore le cas à Courtrai mais je pense même que cela va même être encore plus compliqué qu’à Seraing. Les Sérésiens, malgré les conditions délicates, ont essayé de jouer au football en développant un beau jeu. Même si le terrain était quasi impraticable, on a vu un match plaisant et très ouvert. Ici, je m’attends à un match beaucoup plus fermé. La météo sera un paramètre à prendre en considération et vu sous cet angle, on va devoir se mettre en mode guerriers. Proposer un beau football ne suffira pas. Il va falloir apporter de la grinta. Ce sera primordial. N’oublions pas qu’il y a aussi un nouvel entraîneur à Courtrai qui devrait cette fois être sur le banc. Cela pourrait donc sublimer certains joueurs. Ce sera donc un match très difficile pour le Standard ".

Qu’est-ce qui fait que Courtrai est un déplacement qui a rarement réussi au Standard ces dernières années ?

" Et bien, il y a toujours une ambiance très particulière à Courtrai. Jouer là-bas pose souvent des problèmes aux équipes adverses et notamment au Standard. Dans ce stade, on a l’impression de disputer à chaque fois un match de coupe vu l’ambiance, la configuration des lieux et les tribunes proches du terrain sans parler des vestiaires, très exigus, où les joueurs sont collés les uns aux autres. Je me répète, l’ambiance est vraiment particulière à Courtrai. Il faudra donc se serrer les coudes et remporter un maximum de duels si nous voulons nous qualifier pour les quarts de finales "

Mais pour ce déplacement délicat, vous serez privé de votre gardien de but, Arnaud Bodart ?

" Arnaud Bodart souffre en effet d’une lésion au quadriceps. Il sera donc indisponible pour ce match à Courtrai. C'est une grosse perte vu que j’avais décidé de ne pas faire de tournante avec les gardiens en coupe de Belgique. Non pas que je n’ai pas confiance en Laurent Henkinet. Son talent et son travail ne sont certainement pas remis en cause. C’était juste pour avoir une continuité et puis Arnaud est en train de livrer une saison magnifique. Maintenant, Laurent a déjà démontré toutes ses qualités dans les clubs où il est passé, que ce soit à Courtrai précisément ou bien à Louvain. Il a le talent et il a encore progressé depuis son retour à Sclessin. Au Standard, on a la chance de pouvoir compter sur Jan Van Steenberghe qui est un excellent entraîneur de gardiens. C’est quelqu’un de très compétent qui a travaillé avec des grands gardiens. Je suis certain que Jan fera le nécessaire pour mettre Laurent Henkinet dans les meilleures conditions et il sera prêt pour jouer à Courtrai. Je n'ai aucun doute là-dessus... ".

En revanche, vous comptez sur Mehdi Carcela qui a semblé monter en puissance lors des deux derniers matches, à Seraing et contre Louvain. C’est aussi votre avis ?

" J’ai trouvé en effet que Mehdi Carcela apportait plus, surtout lors du dernier match. Notre point faible, lorsque l’on joue contre un bloc bas comme ce fût le cas face à OHL, c’est qu’on manque d’un détonateur. Selim Amallah peut le faire en évitant un ou deux joueurs mais quand il n’est pas là, cela devient plus compliqué. Mehdi a essayé de jouer ce rôle même s’il a tendance à trop porter le ballon. Il doit encore essayer de trouver le bon équilibre. Cela dit, dans les courses, c’était le deuxième meilleur joueur de l’équipe contre Louvain. Je pense que plus il aura du temps de jeu, plus il sera efficace. J’espère simplement qu’il va marquer un but rapidement mettre , ce qui le mettra en confiance pour la suite de la saison ".

Pour terminer, cette coupe de Belgique représente beaucoup à vos yeux ?

" Bien sûr. Comme je l'ai dit précédemment, cela reste un trophée et il y a un ticket européen à la clé. En Belgique, on peut rapidement se qualifier pour les quarts de finale, à condition de gagner des matches bien entendu mais vu que c’est un petit pays, avec un peu de chance, on peut aussi se retrouver en finale et là évidemment tout est possible. Cette compétition ne doit en tout cas pas être snobée ou dévaluée et je peux vous dire qu’au Standard, tout le monde est motivé par cette coupe de Belgique ".