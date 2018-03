Le Standard va préparer sa finale de Coupe chez les Diables

Le Standard tentera de remporter sa deuxième Coupe de Belgique en trois ans, la 8e de son histoire, ce samedi face à Genk au Stade Roi Baudouin. Pour éviter les trajets inutiles et éreintant, les "Rouches" mettront le cap sur Tubize pour finaliser leur préparation. Sans doute aussi avec un soupçon de superstition.



Les Liégeois quitteront la Cité Ardente vendredi à 15h pour se rendre au Centre national, révèle la Dernière Heure/Les Sports.



Ce n'est pas la première fois que le Standard part en mise au vert dans l'antre des Diables rouges cette saison. Avant le match de Coupe à Anderlecht, les Liégeois avaient déjà opté pour cette solution. Cela leur avait plutôt bien réussi puisqu'ils s'étaient imposés 0-1, but de Carlinhos.



Ce choix a aussi une conséquence ... pour les arbitres, forcés de déménager par souci "déontologique". Comme tous les ans, les referees devaient s'installer à Tubize pour leur stage en vue des play-offs. Ils iront finalement à Knokke. "Ce stage était prévu depuis le mois de juillet, explique Johan Verbist, le patron des arbitres. Le Standard a rentré sa demande et j’ai trouvé qu’il n’était pas correct, sur un plan déontologique, qu’un participant à la finale de la Coupe de Belgique occupe le même hôtel que les arbitres", a expliqué Johan Verbist, coordinateur arbitrage de l'URBSFA pour le football professionnel, à la DH.