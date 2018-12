Le "showman" Mehdi Bayat et son annonce "solennelle" : "Je ne veux plus gagner la Coupe !"

Mehdi Bayat, qui a souvent fixé la Coupe de Belgique comme l'un des principaux objectifs du Sporting de Charleroi ces dernières saisons, était d'humeur joviale mercredi soir malgré l'élimination des Zèbres, battus à domicile par le Racing Genk (1-3) au stade des huitièmes de finale d'une compétition plus ouverte que jamais.

L'Administrateur Délégué du Sporting a pris la parole devant les journalistes, histoire de "conjurer le sort"...

"Je tiens à faire une annonce solennelle ce soir, a clamé Mehdi Bayat après la rencontre. Je ne veux plus gagner la Coupe de Belgique. Je le dis haut et fort : je ne veux plus gagner la Coupe de Belgique ! Je l'avais pourtant dit, pas ce soir b***** ! Vous (Genk, NDLR), Champions, et nous, on gagne la Coupe de Belgique ! C'était facile, non ? On va se concentrer sur le championnat, c'est déjà bien. Et l'année prochaine, dès le départ, je dirai que je ne veux plus gagner la Coupe de Belgique. Si j'ai parlé aux joueurs après le match ? Oui, je leur ai dit que je ne voulais plus la Coupe de Belgique."