Le Club de Bruges a vendu en un jour tous ses billets pour la finale de la Coupe

Le Club de Bruges a annoncé qu'il avait écoulé sur une seule journée les 20.000 tickets mis à sa disposition pour la finale de la Coupe de Belgique.

"Ce matin à dix heures, les abonnés du Club ont pu acheter leur billet pour la finale de la Coupe. Et ils l'ont fait en masse. À midi, plus des trois quarts des billets étaient déjà partis. Ce soir à 20h30, le dernier des 20.000 billets est passé par le guichet virtuel. En moins de douze heures, le côté brugeois du Heysel a été rempli. Merci les fans, on se voit au Heysel", peut-on lire dans la courte annonce du Club.

La finale de la Coupe de Belgique de football oppose le Club de Bruges à l'Antwerp le 22 mars à 14h30 au stade Roi Baudouin.