Lavalée : "On a pris ce match à la légère, on s'est peut-être cru trop beaux au début"

Dimitri Lavalée, titularisé dans la défense centrale du Standard aux côtés de Zinho Vanheusden, n’a pas vécu une soirée particulièrement tranquille face à leur modeste adversaire de la soirée, Rebecq, pensionnaire de D2 Amateur, même si les Liégeois se sont finalement qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique grâce à leur victoire 3-0.

"On a eu un peu de mal au début à construire notre jeu, à trouver les espaces, a analysé Dimitri Lavalée au micro de la RTBF. Rebecq était une équipe bien organisée, prête à jouer le coup à fond. On a été un peu surpris. On a pris ce match trop à la légère, on s’est peut-être cru trop beaux au début. Mais on a réussi à faire le gros dos lors des quinze premières minutes. En deuxième période, on a mieux joué, on a mis plus d’impact, plus d’intensité, et cela nous a permis de nous mettre à l’abri assez rapidement. Le plus important, c’est la qualification !"