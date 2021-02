Laurent Henkinet, titulaire et décisif avec "son" Standard : "Un rêve de gosse qui se réalise"

L'éternel remplaçant qui sort du banc pour qualifier son équipe et devenir le héros de la soirée : l'histoire est classique, mais elle reste savoureuse.

Mardi, sur la pelouse de Courtrai, c'est le substitut du boulimique Arnaud Bodart - déjà 36 matches joués cette saison ! -, Laurent Henkinet, qui a revêtu le costume de sauveur du Standard lors de la séance de tirs au but. Voilà les Liégeois qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique.

"Mon but n'était pas de montrer que je peux être décisif, j'étais là pour remplacer Arnaud, qui est blessé, et Arnaud est le titulaire indiscutable dans les buts du Standard de Liège, a dévoilé Laurent Henkinet après la qualification des Rouches. Je voulais juste faire un match "normal", sans me mettre trop de pression, parce que quand c'est le cas on passe à côté ! Je devais juste faire mon boulot, et arriver à être décisif lors de la séance de tirs au but, c'est un plus. Surtout sur un terrain connu pour moi (il a joué à Courtrai entre 2014 et 2015)."

Le Hesbignon, qui avait rejoint le club liégeois en juin 2011 après s'être révélé sous les couleurs de Saint-Trond, n'avait jamais reçu sa chance lors de son premier séjour dans le noyau A du Standard. Après des passages par Courtrai, Waasland-Beveren ou encore OHL, il avait signé un contrat de trois ans en faveur des Rouches l'été dernier alors qu'il n'avait plus de club. Près de dix ans après son premier passage à Sclessin, Laurent Henkinet a donc enfin pu défendre les buts du Standard en match officiel...

"En étant Liégeois, c'est un rêve de gosse qui se réalise de pouvoir jouer ses premières minutes avec le Standard. Et en plus, d'être décisif !, a conclu la doublure d'Arnaud Bodart. J'ai signé ici quand j'avais 18 ans, je n'ai jamais baissé les bras, et j'ai eu la chance d'être recontacté l'année dernière. Une deuxième chance de pouvoir réaliser mon rêve ! Je suis à fond dedans, et j'accepte mon rôle de N.2 sans problème. Je me donne toujours à 100%."