La Louvière : Il y a 18 ans, Les Loups remportaient leur seul titre, la Coupe de Belgique

Dix-huit ans après son succès en Coupe de Belgique, le seul trophée de son palmarès, La Louvière revient sur le devant de la scène dans la compétition ce mercredi pour la réception du Sporting d’Anderlecht en seizièmes de finale. Depuis cet exploit réalisé en 2003 beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Relégations, radiation du matricule, reprise, nouvelle identité. Bien des choses ont changé en presque deux décennies. Le souvenir du 1er juin 2003 est lui resté intacte auprès des supporters de la RAAL.

Ce jour-là au Stade Roi Baudouin, les Louviérois dirigés par Ariel Jacobs affrontent Saint-Trond. Atteindre la finale de la Coupe, c’est déjà un bel exploit pour des Hennuyers qui n’avaient pas surperformé en championnat cette saison-là avec une 15e place finale. Pourtant, les Loups ont franchi toutes les étapes en disposant de Genk en huitièmes de finale, du Standard en quarts de finale et de Lommel en demi-finale.

Guidés par leur capitaine Thierry Siquet, les Louviérois entament plutôt timidement la rencontre face à un Saint-Trond agressif. Jan Vansteenberghe, présent dans les cages à la place de Silvio Proto (de retour de blessure), réalise alors ses premiers arrêts de l’après-midi. Il sera encore décisif plus tard.

Les premières initiatives offensives de La Louvière se manifestent à l’approche de la demi-heure de jeu. Porté par son duo nigérian Peter Odemwingie – Manasseh Ishiaku, l’équipe d’Ariel Jacobs se fait de plus en plus menaçante dans le rectangle trudonnaire. À la 27e, Ishiaku récupère un ballon errant et fait 1-0 avant de se lancer dans un festival de saltos.

Le coup de massue louviérois ne tardera pas à arriver. Huit minutes plus tard, Georges Arts reçoit un ballon à l’extérieur du rectangle. Son contrôle de la poitrine est exemplaire, sa reprise de volée en un temps un pur bijou. Nous sommes à la 35e et La Louvière est en position idéale.

Abasourdi par ce double coup de casquette, Saint-Trond réagit immédiatement. Impressionnant d’agilité, Jan Van Steenberghe va dégoûter les Canaris avec des arrêts exceptionnels dont une superbe claquette sous la lucarne.

Le portier louviérois remet ça en deuxième période avec une nouvelle envolée à l’heure de jeu. Un arrêt qui démoralise Saint-Trond, piégé une troisième fois par une incursion de l’intenable Ishiaku (72e). C'est 3-0.

Le but de Kris Buvens (84e) ne changera pas la donne. Vainqueurs 3-1, les Loups écrivent la plus belle page de leur histoire et se qualifient par la même occasion pour la Coupe UEFA l’année suivante. Une première et unique participation européenne qui se soldera par une élimination honorable au premier tour face à Benfica (1-1, 0-1).

Dix-huit ans après cet exploit, La Louvière (D2 Amateurs) dispute le 16es de finale de la compétition avec le statut de petit poucet, statut partagé avec le Belisia Bilzen (D2 Am.) et RCS Onhaye (D3 Am.). Les Loups, 1ers de leur série avec 21 points sur 24, devront se frotter à un animal bien plus imposant : le Sporting d’Anderlecht. Vainqueurs de la compétition à neuf reprises, les Mauves n’ont plus atteint la finale de la compétition depuis 2015 et n’ont plus soulevé la Coupe depuis 2008.