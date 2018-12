La Gantoise domine St-Trond et file en demi-finale de la Coupe

La Gantoise s'est facilement qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de Belgique en battant Saint-Trond (1-3) mardi soir lors du premier quart de finale.

Après vingt minutes plutôt équilibrées, Gand a émergé dans cette rencontre en mettant la pression dan le camp trudonnaire. Jean-Luc Dompé a fait craquer les Canaris une première fois sur un joli coup-franc enroulé à la 36ème minute. En deuxième période, les Buffalos ont doublé leur avance grâce à Roman Yaremchuk, bien aidé par une intervention manquée de Kenny Steppe (59'). Dompé s'est ensuite chargé de marquer le dernier but d'un tir croisé du gauche (61'), signant ainsi le doublé.

Déterminé, St-Trond n'a pas baissé la tête et continué à y croire. Il a finalement été récompensé par un but de Yohann Boli dans la première minute d'arrêts de jeu.

Les autres quarts de finale sont prévus mercredi avec les duels entre le FC Malines et Courtrai (20h), Eupen et Ostende (20h) et l'Union St-Gilloise et Genk (20h).