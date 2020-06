La finale de la Coupe de Belgique se jouera bien sans spectateur

Les fans de l’Antwerp et du FC Bruges seront déçus mais malgré l’assouplissement des mesures sanitaires, la finale de la Coupe de Belgique aura bien lieu à huis clos le 1er août prochain.



Le conseil national de sécurité a annoncé ses nouvelles mesures concernant les événements de masse. A partir du 1er juillet, les manifestations en présence de public seront autorisées en extérieur, avec un maximum de 400 personnes et à condition de respecter les mesures de sécurité. A l’intérieur, ce nombre sera limité à 200 personnes. Au mois d’août, le nombre maximum de personnes montera à 400 à l’intérieur et 800 à l’extérieur.



Des décisions qui ouvraient la porte à la présence de spectateurs au Stade Roi Baudouin le 1er août. Mais selon Het Laatste Nieuws, ce ne sera pas le cas et la fédération va s’en tenir au plan initial. Les différentes parties impliquées, dont la ville de Bruxelles et la fédération, ont décidé de ne pas modifier leur position.



Par contre au niveau des clubs et pour la reprise du championnat, les dirigeants sont nombreux à vouloir membre en place des dispositifs qui leur permettraient d’accueillir le maximum de public. La possible dérogation pour les manifestations sportives présentée par la première ministre a ouvert des perspectives. Des clubs comme Gand et Anderlecht espèrent accueillir jusqu'à 5000 personnes.