La finale de Coupe de Belgique se jouera le 22 mars à 14h30

La finale de la Coupe de Belgique de football entre le Club Bruges et l'Antwerp se disputera le 22 mars à 14h30 au stade Roi Baudouin. C'est ce que la Fédération belge de football (RBFA) a officialisé mercredi.

Bruges s'est qualifié pour la finale de la Croky Cup en éliminant Zulte Waregem (1-1 et 1-2). L'Antwerp s'est joué de Courtrai (1-1, 0-1). Le Club Bruges détient le record de victoires en Coupe de Belgique avec onze succès, le dernier datant de 2015. Les Blauw-zwart, solides leaders du championnat, sont également encore en course en Europa League, où ils rencontreront Manchester United les 20 et 27 février. Bruges est le dernier club à avoir réalisé le doublé Championnat-Coupe en 1996.

L'Antwerp compte deux trophées à son palmarès, dont le dernier remonte à 1992. L'année suivante, les Anversois avaient atteint la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupes, perdue contre Parme (3-1) à Wembley. Il s'agit de la dernière finale européenne jouée par un club belge.

Vendredi passé, le Club Bruges avait été désigné, à l'issue d'un tirage au sort, comme équipe évoluant à domicile. Ce qui signifie que les supporters brugeois prendront place dans les tribunes 3 et 4 tandis que ceux du 'Great Old' seront dans les tribunes 1 et 2. La vente des tickets sera organisée par les deux équipes finalistes.

En étant programmée le 22 mars, la finale se disputera une semaine après la fin de la phase classique du championnat.

L'an passé, le FC Malines avait battu La Gantoise (2-1). La rencontre s'était jouée le 1er mai, à 14h30 également.