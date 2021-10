La coupe de Belgique pas la priorité de l’Union ? Felice Mazzu refuse l’éventualité : "Cette élimination est une déception"

Solide leader de Pro League, capable de renverser des montagnes en championnat, l’Union a connu l’un de ses premiers gros coups d’arrêts de la saison. Remaniés pour l’occasion, les Saint-Gillois ont pris la porte en Coupe de Belgique, battus par Malines (2-1). Après la rencontre, les questions se sont donc logiquement portées sur les priorités des Bruxellois, qui se mettent peut-être déjà à rêver de PO1… quitte à délaisser la coupe ?

Une éventualité qu’a radicalement balayée de la main, Felice Mazzu, le coach des Unionistes : "Les priorités ne sont pas ailleurs. On essaie de jouer chaque match pour le gagner. Cette élimination est donc une déception par rapport à ce qu’on a montré dans la mentalité, dans l’envie. On aurait pu ne pas perdre ce soir. On est des compétiteurs, on aurait aimé continuer dans la compétition."

Comme en championnat, l’Union a pratiqué un football ultra-offensif. Malheureusement, une fois n’est pas coutume, le réalisme a manqué : "On a adopté la même philosophie en championnat mais avec des autres joueurs. Avant le premier but malinois, on était la meilleure équipe en termes de mouvement, de création de jeu. Malheureusement, on prend ce but sur une erreur. Cela fait partie de notre ADN, on doit l’accepter. Après, on a continué à jouer, la mentalité était bonne mais on n’a marqué qu’une seule fois. Ce but arrive peut-être un peu tard" analyse Mazzu au micro d’Erik Libois.