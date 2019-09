L'US Rebecquoise ira à Sclessin, les joueurs explosent de joie

Le petit club de l’US Rebecquoise a vécu une semaine riche en émotions. Les amateurs ont d’abord arraché leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique sur la pelouse du Cercle et puis ils ont appris qu’ils affronteraient le Standard.



A peine la qualification validée, Dimitri Leurquin, le coach de Rebecq, ne cachait pas ses envies. "Il y a toujours des adversaires plus sexys que d’autres. On espère en tirer un. Et pourquoi pas continuer à rêver." Il voulait jouer contre un gros, il a été servi.



Et à voir la réaction de ses joueurs au moment où le nom de leur adversaire est apparu à l’écran, Leurquin n’était pas le seul.