L'Union signe un nouvel exploit en éliminant Genk aux tirs au but et affrontera Malines en ½ finale de la Coupe

L’Union St-Gilloise a signé un nouvel exploit mercredi soir au stade Joseph-Marien en éliminant le leader de Pro League Genk en quart de finale de la Coupe de Belgique au terme de la séance de tirs au but ponctuée par une 'Panenka' victorieuse de Faïz Selemani. Les Bruxellois et les Limbourgeois s’étaient neutralisés 2-2 au terme des 120 premières minutes. Après avoir sorti Anderlecht et Knokke, l’Union met le cap sur les demi-finales 50 ans après y être parvenue pour la dernière fois. Si elle veut se qualifier pour la finale, elle devra se défaire de Malines lors d'une double confrontation dont le match aller se déroulera à Malines.

Face à des Limbourgeois qui ont laissé leurs meilleurs joueurs sur le banc (Pozuelo, Trossard, Samatta), l'Union a très bien débuté la rencontre, maniant le ballon avec habilité et assurance. Battants sur tous les ballons dans un stade rempli, les Unionistes ont logiquement ouvert le score après 17 minutes grâce à un but du talent Sud-Africain Percy Tau, bien aidé par un contrôle fortuit de la main.

Genk a réagi aussitôt mais a buté sur Saussez (22e) et manqué une grosse occasion d'égaliser avec un raté énorme de Zinho Gano (31e). A l'aise défensivement, les Bruxellois ont fait parler leur vitesse en multipliant les contres. Un de ceux-ci, juste avant la mi-temps, aurait pu mener l'Union vers le 2-0 mais un contact suspect sur Niakaté dans le rectangle a empêché les Unionistes de marquer.

Au retour des vestiaires, Philippe Clément a joué la carte Alejandro Pozuelo. Un changement qui a immédiatement porté ses fruits puisque les Limbourgeois égalisaient dès les premières minutes du second thème avec un coup de tête de Zinho Gano (47e). Alors que les hommes de Philippe Clément insistaient et lançaient Leandro Trossard dans la bataille, l'Union frappait une nouvelle fois en contre grâce à Roman Ferber, libéré face à Vukovic et buteur d'un ballon piqué astucieux pour le 2-1 (70e).

Mais encore une fois, Genk a su revenir au score grâce à Zinho Gano. L'ancien attaquant d'Ostende réussissait un enchaînement dans le petit rectangle sur une passe de Trossard et rétablissait l'égalité rapidement (77e).

Malgré le forcing limbourgeois, les deux équipes ne sont plus parvenues à marquer avant la fin du temps réglementaire et ont donc dû disputer la prolongation. Durant celle-ci, ce sont les Unionistes qui se sont montrés les plus déterminés sans pour autant se créer d'opportunités concrètes. Il a donc fallu aller jusqu'à la séance des tirs au but pour départager les deux équipes.

A ce petit jeu, ce sont les joueurs de l'Union qui se sont montrés les plus solides. Seul Ferber a manqué son envoi des onze mètres alors que Samatta et Berge ont raté leur tir au but du côté de Genk. Faïz Selemani a ponctué cette magnifique soirée unioniste par une 'Panenka' qui a rendu l'exploit de l'Union encore plus mémorable.