"L'homme qui décide du match, c'est Emond, mais le meilleur, c'est Luyindama"

Samedi, dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga sont revenus sur la victoire du Standard de Liège en finale de la Coupe de Belgique.

Une rencontre qui est finalement restée assez pauvre en occasions, comme l’explique Pascal Scimè : "C’est dingue parce que cette finale se décide sur une seule action. Le Standard a converti 100% de ses possibilités. Quand on voit le centre de Carcela et la position de Renaud Emond, on se dit que soit il va essayer de remiser en direction du point de penalty, soit il va la tenter directement. Et là, il y a le coup de rein de l’attaquant qui lui permet de s’élever et de s’arracher. Mais pour moi, il y a une immense responsabilité du gardien. Je ne m’attendais pas à ce qu’Emond marque là-dessus. Genk s’est créé deux, trois grosses possibilités. Mais le Standard a tenu. Et à 1-0, Genk n’a pas eu cette "furia", cette grinta nécessaire pour aller forcer le résultat."

Et selon nos spécialistes, si c’est Renaud Emond qui offre la victoire aux Rouches, l’homme du match est plutôt à trouver dans le cœur de la défense liégeoise. "L’homme qui décide du match, c’est Renaud Emond. Il ne faut pas oublier tout ce qu’il a fait. C’est le meilleur buteur de la Coupe de Belgique avec 6 buts mais le meilleur sur la pelouse, c’était Luyindama", précise Pascal Scimè.

Joachim Mununga abonde dans son sens : "C’est vraiment un roc. Il est partout. On dirait qu’il aimante les ballons. Il règne dans le trafic aérien. Il est incroyable. Il est engagé, dévoué. Il a fait une super rencontre même s’il aurait dû normalement être sanctionné d’un carton rouge. Au final, le Standard avec beaucoup d’expérience a su gérer sa matière."