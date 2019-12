"L'engagement d'Anderlecht était là... il y avait juste une énorme différence de niveau"

Le Club de Bruges a nettement pris le dessus sur Anderlecht jeudi soir. Sans même forcer, les Blauw en Zwart se sont imposés 0-2 et auraient pu refléter leur domination de manière plus évidente au marquoir sans un très bon Van Combrugge . Pour nos spécialistes football Manuel Jous et Eby Brouzakis, la différence entre les deux équipes était flagrante, pour diverses raisons.

Franky Vercauteren - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Mais plus que la défaite des Mauves – qui pouvait être prévisible – c’est leur manque de répondant qui a frappé les esprits. Les Bruxellois sont désormais éliminés de la Coupe, mal embarqués dans la course aux playoffs 1 et n’ont donc plus grand-chose à espérer de la suite de la saison.

"Anderlecht vit une deuxième saison consécutive très compliquée", constate Eby Brouzakis. "Et pourtant, sur le papier, l’équipe est belle. Chadli, Sandler, Nasri, Kompany, Dimata… Mais les blessures, l’absence de rendement et les choix posés ont conduit le Sporting là où il est. Huit points le séparent du top 6… Et il doit encore aller l’Antwerp et recevoir le Club de Bruges. C’est virtuellement fini. Il lui reste à tout miser sur les playoffs 2… Pour préparer la prochaine saison et espérer trouver l’Europe…"

Sans le dire tout haut, le Sporting est conscient d’avoir loupé hier son 'match de l’année'

Pour Manuel Jous aussi, les ambitions anderlechtoises ne peuvent être que très réduites. "La fameuse (et tant décriée) 'lettre ouverte' d’Anderlecht publiée la semaine dernière le dit clairement : une qualification européenne en fin de saison sera juste considérée comme un "bonus". Je pense que, sans le dire tout haut, le Sporting est conscient d’avoir loupé hier son 'match de l’année'. Le chemin le plus court vers l’Europe, clairement. Les playoffs 1 deviennent plus qu’illusoires (8 points à combler sur le 6e, 4 équipes à dépasser, je ne l’imagine pas trop). Et les playoffs 2 sont tellement imprévisibles… La seule bouée à laquelle les Mauves peuvent se rapprocher, c’est l’exemple de Genk, l’année de la création des playoffs qui… sous la direction de Frankie Vercauteren, avaient réussi à remonter toute la filière et à décrocher le titre l’année suivante ! Mais les comparaisons s’arrêtent là."