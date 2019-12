Kompany sort blessé, mais Anderlecht bat Mouscron et se qualifie pour les quarts de la Coupe de Belgique

Anderlecht a réagi de la meilleure des manières après la défaite contre Ostende en se qualifiant pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique grâce à sa victoire 2-3 à Mouscron. Point noir de cette soirée, la sortie sur blessure de Vincent Kompany.

Il n’aura pas fallu un quart d’heure pour voir Anderlecht prendre un but (Perica). Sur leur première action, les joueurs de Mouscron vont directement faire douter les mauves. Mais si d’habitude, Anderlecht réagit trop tard, cette fois-ci les mauves, en plus d’avoir la possession de balle, vont rapidement revenir au score.

Alors que les actions se multiplient tant à partir des flancs (Amuzu 14e, Doku 16e), Anderlecht est aussi dangereux dans l’axe (Saelemakers 17e, Roofe 18e). C’est d’ailleurs de là que va venir l’égalisation. Sur un tir de Sambi Lonkoga, Roofe bien placé s’en va d’une subtile déviation ramener les équipes à égalité.

Ce but va libérer les Anderlechtois qui multiplient sur le front de l’attaque les occasions dangereuses. Quand ce n’est pas Amuzu qui tente, c’est Doku, intenable sur le flanc droit, qui se rappelle aux bons souvenirs des supporters.

Le jeune ailier va finalement être récompensé par un second but en deux matchs (il a marqué contre Ostende en championnat). Sur un bel assist de Roofe, Doku place Anderlecht à l’avant en fin de première mi-temps.

Il reste 45 minutes à Anderlecht pour entériner la qualification pour les quarts de finale. Et alors que le match reprend depuis deux minutes en seconde période, Vincent Kompany demande son changement. Le capitaine mauve semble blessé à la cuisse droite.

Ce changement et le rythme lent du début de seconde mi-temps laissent présager du pire. Et pourtant, à la 55e, Luckassen va venir planter le 3e but d’Anderlecht. Mouscron n’y est pas et les Mauves font le boulot ce soir.

Et alors que Mouscron n’y croit plus vraiment, un mauvais dégagement de Cobbaut permet à Omoigui (77e) de faire 2-3 et à Mouscron d’espérer revenir au score. Car à la 88e, Perica à la balle d’égalisation au bout du pied. Une nouvelle mauvaise entente dans le rectangle mauve a failli tout compromettre. Mouscron va tout tenter, mais ne va pas y arriver. En fin de rencontre, Anderlecht va même se permettre de rater un penalty via Roofe. Mais peu importe, la qualification est là.

Anderlecht est en quart de finale de la Coupe de Belgique au même titre que six autres équipes de D1A (Zulte Waregem, Courtrai, Club Bruges, Standard, Charleroi, Antwerp) et une de D1B (Union Saint-Gilloise).