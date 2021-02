Kompany après le 3e succès consécutif d'Anderlecht : "Je ne deviens pas plus euphorique"

Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé, assez largement (0-5), face à l'Union Saint-Gilloise jeudi soir lors du dernier huitième de finale de la Coupe de Belgique.

"Mes joueurs étaient bons dans les intervalles, ils arrivaient à dribbler. Si je parle d'une satisfaction en regardant le début de match, c'est que l'équipe est restée assez calme. On a retrouvé notre centre, notre axe, ce qui nous permet d'être compétitif. En deuxième période, on a utilisé pleinement nos qualités. Il est obligatoire de ne pas snober l'adversaire et de poursuivre nos efforts, même à 0-2. Si on laisse tomber le tempo durant 5 minutes, on prend 3 buts. On ne peut pas se permettre cela. J'ai bien appris du début de saison : à aucun moment, je ne permets à mes joueurs de se relâcher. A l'entrainement et en match, ils doivent montrer un engagement total. Sinon, quelqu'un d'autre jouera, pas de problème", a indiqué Vincent Kompany à notre micro.

"L'Union est une très bonne équipe, certains en D1A n'ont pas la qualité de cette formation. Le résultat est en notre faveur. Mais on aurait pu encaisser un but après dix minutes et peut-être ne plus revenir au score. C'est important pour moi de donner le moins de chances au hasard. Sommes-nous lancés ? Je reste calme. A certains moments, on gagnait plus difficilement et je ne suis pas devenu plus nerveux. On vient d'enchainer quelques succès (ndlr : contre le RFC Liège, Genk et donc l'Union), je ne deviens pas plus euphorique ou excité. Je reste concentré sur la tâche. Vu la concurrence, et tout le monde a montré jusqu'à la dernière minute qu'il faut se battre pour sa place, je peux me permettre de crier qu'il faut continuer à 0-5. Les joueurs s'aident les uns les autres, ils savent qu'on dépend les uns des autres", a aussi avancé l'entraineur des Mauves.

Trois victoires consécutives, c'est une première pour le Sporting cette saison. Au stade suivant de la Coupe de Belgique, soit les quarts de finale, le RSCA sera opposé au CS Bruges.