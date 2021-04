Joachim Mununga : "Bongonda ne ferait pas tâche dans le noyau des Diables"

Ce dimanche, lors de Complètement Foot, toute l’équipe est revenue sur la victoire de Genk en finale de la Coupe de Belgique.

"C’est une victoire méritée" commence par expliquer Joachim Mununga.

Et notre consultant Complètement Foot d’ajouter : "Déjà à la mi-temps, on voyait que c’était un match serré. Le Standard tenait tête à l’équipe de van den Brom, mais il y avait un avantage à Genk et ils ont émergé. Et puis, j’ai envie de mettre en évidence plusieurs joueurs de Genk. Heynen, qui a récupéré énormément de ballons et Thorstvedt. Il y a aussi le trio offensif : Onuachu a réussi à émerger et a su peser sur cette défense. Puis Ito et Bondonda. Je pense donc que c’est la meilleure équipe qui a gagné. Même si la rentrée de Muleka a fait du bien. Genk est bien rodé et son trio d’attaque est vraiment bon."

Pascal Scimè a d’ailleurs abondé dans le même sens. Ne pouvant utiliser le même mot, notre journaliste choisi de parler de "ditonateur".

"Car le but d’Ito a servi de détonateur à la rencontre et il a débloqué le marquoir. Et on a senti que le match avait changé avec ce but. Et puis, Bongonda a été bon en phase de conclusion. Il a marqué des points en vue des Diables Rouges."