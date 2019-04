Jess Thorup avant d'affronter Malines en finale: "Un match, une chance, un vainqueur"

Jess Thorup est à la veille d'un match déterminant pour La Gantoise et l'entraîneur danois en est bien conscient. "Cette rencontre est capitale pour le club, les supporters et la ville. Nous sommes impatients de la disputer et de pouvoir offrir ce trophée à tout le monde", a déclaré Thorup lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match. Mercredi, les Buffalos tenteront de sauver leur saison en battant le FC Malines (D1B) en finale de Coupe de Belgique.

"Tout le monde attend ce duel depuis des semaines et notre qualification contre Ostende. Notre adversaire, expérimenté, dispose de nombreuses qualités, notamment sur le plan physique", a dit Thorup, résumant ce duel à "un match, une chance, un vainqueur".

"Nous avons une bonne idée de la manière dont joue Malines, nous sommes très bien préparés. C'est un match évidemment particulier, lors duquel tout peut arriver et ce même si notre adversaire a pas joué depuis longtemps."

"Chaque formation possède son propre style de jeu et celle qui parviendra le mieux à appliquer son plan a de grandes chances de l'emporter" a-t-il analysé. Thorup s'attend à voir beaucoup d'intensité sur le terrain mais aussi dans les tribunes. "Il faudra rester calme et respecter la tactique définie."

En difficulté en playoffs I, avec un bilan peu reluisant d'un point sur dix-huit, les Gantois peuvent décrocher un ticket pour la phase de groupes de l'Europa League en cas de victoire. "C'est facile de changer d'état d'esprit car la Coupe est une compétition à part, avec une histoire différente. Le groupe a senti au fur et à mesure qu'elle pouvait être spéciale et nous sommes maintenant à la veille de franchir le dernier obstacle", a ajouté Thorup.

"Tout le monde est déçu par les résultats en playoffs. Ce match constitue pour nous une opportunité de démontrer que nous faisons partie intégrante du top en Belgique. J'ai déjà joué des finales en tant que joueur et coach, c'est un moment spécial et il faut en profiter", a ponctué le technicien gantois.

La Gantoise compte trois titres (1964, 1984 et 2010) pour une finale perdue (2008) en Coupe de Belgique.