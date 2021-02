Grosjean : "Seraing n'a jamais été riche ou sexy, mais c'est un club familial et sympathique"

"Nous espérions avant tout faire bonne figure et ne pas être mêlés à la lutte pour le maintien, histoire de pouvoir travailler dans la sérénité, se souvient Marc Grosjean. Très tôt dans la saison, on a eu la chance d’enchaîner les bons résultats, ce qui nous a permis de travailler dans le calme et la continuité. L’entraîneur et le club ont deux objectifs : permettre aux jeunes joueurs, ainsi qu’à ceux qui étaient déjà au club, de progresser, de s’améliorer et de s’adapter au niveau de la D1B, et parallèlement à ça, construire une équipe qui a des principes de jeu spécifiques en travaillant sur une vraie philosophie de jeu, qui fonctionne en D1B. Et en raison de notre manière de jouer et de l’animation du jeu, on a clairement une équipe qui sort de l’ordinaire dans ce championnat. Cette équipe prend beaucoup de risques, et comme le coach le dit souvent, nous assumons les risques que nous prenons. Nous voulons amener beaucoup de joueurs dans les seize mètres, en zone de finition, et on donne beaucoup d’objectifs offensifs à pas mal de joueurs. On a la volonté d’essayer de maîtriser le jeu de notre gardien à notre attaquant, et de laisser le moins de chance possible au hasard. Pour les joueurs, c’est une chance exceptionnelle de pouvoir travailler d’une manière différente, dans un concept différent, mais avec des choses très claires à mettre en place."

Encore actif en D1 Amateur il y a quelques mois, le RFC Seraing continue de grandir sous la direction sportive d' Emilio Ferrera et de Marc Grosjean , respectivement T1 et T2 du club de D1B.

"Notre volonté est d’installer Seraing de manière définitive dans le football professionnel en Belgique, souligne l'ancien défenseur central du club sérésien. Ce club a connu à deux reprises des allées et venues en D1, il est passé très près de la disparition, et être de retour à ce niveau aujourd’hui, c’est exceptionnel. Si on veut faire quelque chose de convenable, il faut se donner les moyens de pérenniser le club en D1A ou D1B. Il faut doter le club d’infrastructures qui offrent des conditions de travail dignes de joueurs professionnels, et le train est en marche. Et pour donner une vraie signification au projet mis en place avec le FC Metz, il faut qu’on reste au niveau professionnel. Le RFC Seraing ne peut plus descendre dans le foot amateur. Il y a de la place en D1A pour un autre club liégeois. Ce sera à nous de saisir cette chance, mais on ne peut pas se permettre de monter en n’étant pas prêts. Nous sommes déjà montés en D1B non pas grâce à une victoire sportive, mais pour une histoire de licences, de disparition de clubs... Maintenant, tout commence à bien se mettre en place, mais pour monter en D1A, nous devons être prêts. Monter sans être prêts, ce n’est pas toujours agréable, et il y a alors le risque de redescendre aussi vite."

"Il y a un véritable projet, une véritable synergie entre la "maison mère", le FC Metz, le RFC Seraing, sans oublier l’Académie au Sénégal (l'Académie Génération Foot, d'où provient par exemple la star de Liverpool Sadio Mané , ndlr), reprend Marc Grosjean. On fait tous partie de la même "maison". Une filière est mise en place, et l’objectif, c’est que les jeunes joueurs prêtés (Georges Mikautadze, Guillaume Dietsch, Amadou Ndiaye, Ablie Jallow...) acquièrent ici ce qu’ils ne savent pas acquérir à Metz, car ils ne sont pas utilisés en équipe première. Il y a les matches, bien sûr, mais ce qu’il y a aussi d’important, c’est ce que nous leur apportons au quotidien. On veut qu’ils progressent ! Si plus tard, ils retournent chez eux pour jouer en Ligue 1 ou ailleurs, et si des joueurs de Seraing partent dans un grand club ou ailleurs, c’est que nous aurons fait du super travail."

Le RFC Seraing a noué un partenariat avec le FC Metz, pensionnaire de Ligue 1, en 2013. Cela permet actuellement aux Sérésiens de compter dans leurs rangs le buteur Georges Mikautadze , révélation du début de saison en D1B , ou encore le gardien de but Guillaume Dietsch . Ces joueurs, barrés en équipe première à Metz, peuvent accumuler de l'expérience en D1B belge et grandir en tant que professionnels.

Prochain objectif : le retour des supporters au Pairay

Des supporters de Seraing en 2019 - © JOHN THYS - BELGA

Ces dernières années, les supporters ne se déplaçaient plus en masse au Pairay... Mais le RFC Seraing jouait dans le ventre mou du classement en D1 Amateur. Maintenant que le club est de retour dans le football professionnel et qu'il joue la tête, tout est réuni pour que le public revienne rue de la Boverie. Mais le coronavirus et le huis clos en ont décidé autrement.

"On développe un football attractif, qui correspond totalement à ce qu’était le RFC Seraing quand il était présent en D1 : ce club a toujours été réputé pour la qualité de son jeu, sa volonté offensive..., martèle Marc Grosjean. Le football que nous développons avec les joueurs colle avec l’histoire du club. C’est la garantie d’accrocher nos supporters. On me dit qu’il n’y a plus de supporters à Seraing ? Quand j’ai commencé ma carrière de joueur ici, nous étions en Promotion et nous avions une moyenne de 600, 700 supporters. Cinq ans plus tard, nous étions en D1 avec en moyenne 7000 spectateurs dans nos tribunes. Je pense que c’est toujours possible de créer quelque chose ici, mais nos supporters ne peuvent pas venir voir nos matches. C’est à nous à produire du spectacle, faire des résultats, pour faire revenir les supporters sérésiens quand ils pourront revenir au stade."

"Dans un stade comme celui-ci, il n’y a pas besoin d’avoir beaucoup de monde pour avoir une belle ambiance et beaucoup de chaleur, conclut Marc Grosjean. Ce club n’a jamais été très riche, très sexy, très fun, mais il y a toujours eu une relation familiale et sympathique avec les gens. Ici, on se connaît ! Et cela démarre par les joueurs. Et ce que j’ai vécu en tant que joueur ici, je le ressens avec le groupe actuel : ce sont des joueurs qui s’identifient fort à leurs couleurs, qui prennent du plaisir à vivre ensemble, et qui collent aux caractéristiques historiques du club."