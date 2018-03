Gillet : "Il fallait le faire à l'italienne, catenaccio !"

Jean-François Gillet, l'un des héros de la finale de la Coupe de Belgique remporté par le Standard aux dépens de Genk samedi soir au Stade Roi Baudouin, est revenu sans détour sur la stratégie adoptée par les Rouches après l'ouverture du score de Renaud Emond.

"Il fallait le faire à l'italienne, catenaccio !, a résumé au micro de la RTBF l'ancien portier du Calcio. Il ne fallait plus jouer, c'était fini. Quand Renaud a marqué, on entamait la prolongation, tout le monde était fatigué... Le beau jeu, c'était fini ! Bon, ce n'était pas un grand match, mais à ce moment-là, le match devait être terminé. C'est vrai que mon arrêt, juste avant les arrêts de jeu, est le tournant du match. On sait qu'une finale se joue sur des détails ! Et on a marqué tout de suite après..."

"Maintenant, nous allons fêter cette victoire comme il se doit, mais nous serons prêts pour affronter Charleroi !, a conclu le gardien liégeois, qui s'apprête à retrouver le banc lors des play-offs I. Deux ou trois jours de congé à présent, mais pas trop, car on a le derby dans une douzaine de jours. Mais après une saison difficile pour moi, cette Coupe de Belgique, c'est un happy end..."