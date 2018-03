L'Europe leur tend (déjà) les bras. Samedi soir (20h45) au Stade Roi Baudouin, en effet, à l'issue de la finale de la Coupe de Belgique de football, le Standard, ou Genk, aura en poche son billet pour la phase de poules de l'Europa League 2018-2019. Un match à suivre en direct audio et commenté sur www.rtbf.be/sport et Vivacité. > Le match en direct audio

Les compositions :

Philippe Clement peut compter sur un effectif presque au complet. Sander Berge (blessure musculaire) et Bryan Heynen (ligaments croisés) sont absents de longue date. L'ancien joueur de Bruges, arrivé en cours de saison, n'a jamais pu aligner ses deux joueurs.



Les suspensions de Uche Agbo et Kostas Laifis semblent donc plus handicapantes pour Ricardo Sa Pinto. Pour remplacer ces deux éléments clés (plus de 30 apparitions chacun), le technicien portugais fait confiance à Georgios Koutroubis et Gojko Cimirot, débarqués à Sclessin en janvier.



Les compos probables :

Genk : Vukovic, Mata, Colley, Aidoo, Nastic, Pozuelo, Seck, Malinovskyi, Buffel, Ndongala, Karelis

Coach : Philippe Clement



Standard : Gillet, Cavanda, Luyindama, Kourtoubis, Fai, Marin, Cimirot, Carcela, Mpoku, Edmilson, Emond

Coach : Ricardo Sa Pinto



Arbitre : Jonathan Lardot