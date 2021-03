Genk élimine Anderlecht (1-2) et rejoint le Standard en finale de la Coupe de Belgique

Le Racing Genk a battu Anderlecht en demi-finale de la Coupe de Belgique (1-2). Minés par des erreurs défensives, les Mauves et Blancs n’ont pas réussi à inverser la tendance, malgré une supériorité numérique en fin de match.

Vincent Kompany modifie quelques pions de son dispositifs : Anouar Ait El Hadj fait son retour dans le onze de base à la place de Mukairu, alors que Killian Sardella prend la place d’Amir Murillo au back droit. Le début de match est légèrement à l’avantage de Genk, qui met un pressing intense dans les pattes des Mauves et Blancs. Paul Onuachu déverrouille la rencontre au début du deuxième quart d’heure. Le meilleur buteur de la Pro League est à la réception d’un centre à ras de terre venu de la droite et conclut facilement pour mettre les Limbourgeois sur les rails.

Ce but a le don de réveiller Anderlecht, qui se montre pressant à plusieurs reprises en trouvant les espaces dans le dos du quatre arrière de John van den Brom. Anouar Ait El Hadj manque son lob face à Maarten Vandevoordt (28e minute). A la 34e minute, Genk manque l’occasion de faire 0-2 : à la suite d’une perte de balle de Sambi Lokonga, Onuachu arme une frappe lourde qui termine sa course au-dessus du but de Wellenreuther.

A la 39e, un ballon venu de Lawrence arrive à Ait El Hadj. Décidément présent offensivement, le meneur anderlechtois trouve un Maarten Vandevoordt très attentif. En véritable match de coupe, les deux équipes évoluent sur un fil et se chamaillent en rentrant au vestiaire à la mi-temps.

Abdoulay Diaby ne survivra pas aux quinze minutes de repos. Transparent, il est remplacé par le supersub anderlechtois : Mohammed Dauda.

50e minute, Patrick Hrosovsky dévie un ballon du coude dans la surface. Après un bref détour par l’oreillette, Jonathan Lardot ne siffle pas de penalty. Kompany s’agace.

Avant l’heure de jeu, Genk double la mise. Esseulé sur le flanc gauche, Theo Bongonda se joue de Sardella pour adresser un centre. Matt Miazga manque d’assurance dans son dégagement qui part directement dans le but de Wellenreuther.

Anderlecht prend un coup sur la tête avec ce deuxième but et, comme souvent cette saison, semble incapable de faire sonner la révolte. Un ballon en profondeur de Dauda fait renaître l’espoir : Lukas Nmecha est stoppé fautivement par Lucumi qui, dernier homme, est exclu. Sur le coup franc qui suit, Adrien Trebel réduit l’écart. Le Français place joliment le ballon alors que Vandevoordt avait anticipé du mauvais côté.

Dans la foulée, Anderlecht tente le tout pour le tout : Elias Cobbaut cède sa place à Paul Mukairu. Anderlecht manque l’opportunité d’égaliser lorsque Mykhaylichenko rate sa reprise sur un centre au second poteau.

Anderlecht paie à nouveau son manque d’efficacité offensif et ses erreurs individuelles à l’arrière. Les Bruxellois n’ont jamais réussi à emballer la rencontre pour faire plier l’adversaire du soir. Comme en 2018, Genk retrouvera donc le Standard en finale de la Coupe de Belgique. A l’époque, le Standard s’était imposé 1-0 grâce à un but de Renaud Emond, offrant à Ricardo Sa Pinto son trophée avec les Rouches.

Les compositions :

Anderlecht : Wellenreuther; Sardella, Miazga, Cobbaut, Lawrence; Sambi Lokonga, Cullen, Ait El Hadj; Amuzu, Nmecha, Diaby.

Genk : Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Lucumi, Arteaga; Hrosovsky, Heynen, Thorstvedt; Ito, Onuachu, Bongonda.