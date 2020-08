FC Bruges - Antwerp : la finale de la Coupe marque le retour du foot en Belgique (LIVE commenté 20h30)

À période particulière, finale particulière. Le Club de Bruges et l'Antwerp se retrouvent en finale de Coupe de Belgique au stade Roi Baudoin ce samedi soir sans le moindre supporter. Un match qui marque surtout le retour du football en Belgique après plus de quatre mois...

Double enjeu pour les Anversois

Si le Club de Bruges peut réaliser le doublé championnat-coupe, l'Antwerp pourrait se faciliter la tâche en Europe en remportant cette rencontre. Les Anversois ont terminé en quatrième position, derrière Charleroi. Ils empocheraient leur ticket pour les poules de l’Europa League (actuellement détenu par Charleroi) plutôt que celui pour le troisième tour préliminaire (au détriment du Sporting carolo). Un plus non négligeable pour un club, d'autant plus dans la période que nous connaissons actuellement.