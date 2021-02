En Coupe de Belgique, Liège a éliminé Anderlecht une fois sur deux

Lors de la saison 84-85, les deux équipes s’affrontent en quarts de finale en aller-retour. Les Bruxellois viennent s’imposer 0-1 au Stade Vélodrome mais les Liégeois leur rendent la pareille au Parc Astrid sur le même score, grâce à un but de Willy Geurts. La séance de tirs au but tourne à l’avantage des " Sang et Marine ". C’est le légendaire médian serbe Edhem Sljivo qui inscrit le tir au but décisif. Deux ans plus tard, les deux adversaires se retrouvent au même stade de la compétition. L’équipe du regretté Robert Waseige a grandi. Elle commence à faire son trou sur la scène nationale et bientôt internationale. L’Old Club l’emporte 1-0 à la maison (coup franc de Thans) avant d’aller décrocher le nul (1-1) dans la capitale. Benoit Thans, décidément inspiré contre le Sporting, avait ouvert la marque d’une superbe reprise de volée….du pied gauche évidemment.

Le gardien liégeois Pierre Drouguet avait ensuite arrêté un penalty pas trop bien donné par Enzo Scifo en personne. Avant que ne survienne l’égalisation tardive de l’attaquant australien Eddie Krncvic, futur sociétaire du club de Rocourt. C’était la toute grosse armada bruxelloise avec aussi Olsen, Grün, Vercauteren, Vandenbergh ou autre Czernia et un certain Jacky Munaron qui, lui aussi, ralliera le club liégeois quelques saisons plus tard. Les deux saisons précédentes, Anderlecht avait atteint la finale de la coupe UEFA (victoire contre Benfica, défaite aux tirs au but face à Tottenham). Cette saison-là, Liège s’inclinera en finale à… Anderlecht face à Malines, qui devait remporter la Coupe des Coupes contre l’Ajax quelques mois plus tard.