Emond: "Je reviens de tellement loin, c'est inespéré !"

Renaud Emond a inscrit le seul but du Standard lors de la victoire de l'équipe liégeoise face à Genk en finale de la Coupe de Belgique. Le Belge a inscrit par la même occasion son 6ème but dans la compétition. Il a été l'homme du Standard en Coupe de Belgique. "Ça fait plaisir. On a été chercher ce trophée" explique Renaud Emond au micro de RTL. "On n'a pas eu une saison facile, moi non plus. Je suis content d'avoir aidé l'équipe et d'avoir marqué le but décisif."

"Cette Coupe de Belgique me réussit bien, c'est aussi par ici que je suis revenu au premier plan, a détaillé l'unique buteur de la soirée au micro de la RTBF. C'est bien de marquer, mais si c'est pour perdre en finale, cela ne sert pas à grand-chose ! Aujourd'hui, on peut dire que mes buts en Coupe ont servi, et encore plus ce soir !"

Et ce but de la victoire est tombé tard, en prolongation. "Les deux équipes ne voulaient pas se découvrir" explique Renaud Emond. "C'était un match fermé. On émerge en prolongation. On aurait voulu le faire avant mais cela a été un match compliqué. Il y avait pas mal de déchet des deux côtés, c'est étonnant."

Assuré de participer à l'Europa League la saison prochaine, le Standard va aborder les play-offs I sans pression : "On va continuer comme on le fait maintenant" termine l'avant liégeois. "On va essayer de remporter le maximum de matches, de grappiller quelques places. Si on termine en deuxième position, tant mieux !"

"Je reviens de tellement loin, pour moi, tout ce qu'il s'est passé ces dernières semaines, c'est inespéré !, a conclu le buteur liégeois. J'ai travaillé comme un fou, et aujourd'hui, je peux dire que ça a payé. J'en suis content, mais je veux continuer dans cette direction, je ne me repose pas sur mes lauriers."