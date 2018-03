Émond enfonce Genk lors des prolongations et offre une huitième Coupe au Standard

Auteur de son sixième but en Coupe de Belgique cette saison, son neuvième en 13 matches en 2018, Renaud Émond permet aux Rouches d’ajouter un trophée à leur palmarès et de se qualifier pour la phase de poules de l’Europa League 2018-2019.

Les Rouches, qui ont eu du mal à se trouver en fin de première période, font des légers progrès en deuxième mi-temps, notamment au niveau des occasions. Edmilson montre la voie aux siens dès les premières secondes avec une frappe puissante mais imprécise (46e). Le danger se précise quelques minutes plus tard avec un tir légèrement trop enlevé de Fai (53e) et un envoi trop croisé de Marin (60e).

La rencontre a démarré en sourdine avec deux équipes assez attentistes. C’est le Standard qui a pris ses responsabilités en premier en prenant l’initiative de manière assez timide. Une attitude positive qui ne s’est pas vraiment concrétisée au niveau des occasions. On notera juste une tête d’ Emond hors cadre (15e) et une frappe lointaine inoffensive de Marin (22e).

Le tournant du match : Gillet sauve face à Aidoo

Il faut attendre la 86e minute pour voir un réel danger. Et c’est Genk qui passe tout près du jackpot avec une frappe de Samata contrée in extremis et envoyée en corner. Dans la foulée, Jean-François Gillet sauve les siens en repoussant une tête à bout portant d’Aidoo. Ce sera la seule frappe cadrée sur les 90 premières minutes.

On ne peut donc pas échapper aux prolongations. Et c’est dans les premières secondes de celles-ci que le Standard va faire la différence. Une combinaison rapide entre Mpoku et Carcela libère le marocain sur l'extrémité gauche du rectangle. Le centre au deuxième poteau est un peu long mais Emond parvient tout de même à rabattre de la tête vers le but dans un angle réduit. Un envoi qui surprend Vukovic, coupable et incapable de repousser le ballon (92e).