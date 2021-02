Emilio Ferrera, coach de Seraing, battu par le Standard en Coupe : "On s'est mesuré au top en Belgique"

Seraing s'est incliné face au Standard (1-4) mercredi soir, dans le derby liégeois de la Coupe de Belgique. Les Rouches ont marqué via Merveille Bokadi (4e), Laurent Jans (38e), Joao Klauss (68e) et Jackson Muleka (90e+2). Mohamed Mouhli a sauvé l'honneur pour Seraing (85e).

Du côté des pensionnaires de deuxième division, on s'est montré fier du match après la rencontre. "Je suis très fier de mon équipe, de la manière dont elle a joué, dans des conditions très difficiles" explique Emilio Ferrera au micro de Pierre Capart. "On a vu des belles phases de jeu. On s'est créé de nombreuses occasions, sur des phases construites."

"La moindre erreur se paie cash en notre défaveur, malheureusement" enchaîne l'ancien adjoint... du Standard. "On ne peut pas se permettre d'être approximatif. On s'est mesuré au top en Belgique. Pour beaucoup de joueurs, c'était important de le faire. Pas mal de joueurs de Seraing ont le niveau de la Division 1A. C'est encourageant pour la suite du championnat et l'avenir des joueurs."