Davies : "Quand les blessés seront de retour, Anderlecht pourra rivaliser avec n'importe qui"

Relégué à treize longueurs du leader liégeois au championnat, Anderlecht pourrait être tenté de jeter son dévolu sur la Coupe de Belgique et sur son déplacement au Beerschot mercredi soir. Mais face à un adversaire redoutable et extrêmement motivé à l’idée de jouer un mauvais tour aux Bruxellois, le Sporting devra se montrer bien plus compétitif qu’à Bruges dimanche pour revendiquer une place en huitièmes de finale de la compétition…

"Kemar Roofe est fit, alors que Vincent Kompany s’est très bien entraîné lundi et est très proche d’un retour, a annoncé Simon Davies en conférence de presse ce mardi. Tout le reste de l’équipe est en forme. Il y a de fortes probabilités qu’ils jouent s’il n’y a pas de rechute d’ici là. Samir Nasri est lui aussi très proche d’un retour, mais il a été malade dernièrement, et il faut prendre du temps avec lui."

"Nous voulons gagner tous nos matches, et celui de demain au Beerschot ne fait pas exception, a repris l’entraîneur britannique. On continue de croire en notre système de jeu, en notre philosophie, mais tout ne va pas se faire du jour au lendemain. On a beaucoup de jeunes joueurs, mais ils ont aussi besoin de joueurs d’expérience autour d’eux. Si Vincent Kompany, Kemar Roofe et Nacer Chadli reviennent dans l’équipe, avec en plus un Nacer Chadli qui est fantastique ces derniers temps, ce sera le cas ! Ce n’est pas juste de blâmer les jeunes joueurs, parce qu’actuellement ils n’ont pas les joueurs d’expérience autour d’eux pour les encadrer. Je pense que quand l’équipe sera au complet et que les blessés seront de retour, nous pourrons rivaliser avec n’importe qui en championnat. Mais il est vrai que le début de saison, à cause des blessures, de l’inexpérience et de la mise en place d’un nouveau système de jeu n’a pas été à la hauteur. Cela prend du temps, peut-être plus que ce que nous avions prévu. Mais nous avons toujours confiance en nous et en notre système de jeu."