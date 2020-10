Croky Cup : Un derby entre Seraing et le Standard en seizièmes de finale

La rencontre entre Seraing, actuel leader de 1B, et le Standard de Liège sera assurément un des chocs des seizièmes de finale (6e tour) de la Coupe de Belgique de football. Tel a été le verdict rendu par le tirage au sort effectué lundi.

Le 6e tour, prévu du 15 au 17 décembre, voit seize des dix-huit formations de l’élite faire leur entrée en lice. Seuls Waasland-Beveren et Oud-Heverlee Louvain ont dû jouer le week-end dernier au 5e tour.

Outre le derby liégeois, l’affrontement entre le RFC Liège (National 1) et le Sporting d’Anderlecht vaudra également le détour.

Leader du championnat, le Sporting de Charleroi accueillera lui Westerlo, pensionnaire de 1B. L’Olympic (National 1), autre club carolo encore en lice, défiera Zulte Waregem.

Thes Sport Tessenderlo, en tête de National 1 et tombeur de Deinze samedi, accueillera le Racing Genk.

Les duels OHL – Cercle de Bruges et Waasland-Beveren – Ostende seront les deux seuls entre équipes de D1A.

Trois clubs de National 2 ne remplissaient pas les conditions pour accueillir ces matches de Coupe de Belgique et sont donc obligés d’évoluer en déplacement. La Louvière se rendra à l’Antwerp, tenant du titre, Olsa Brakel ira au Club de Bruges et le FC Heur-Tongres jouera à La Gantoise.

On notera aussi les duels entre Malines et le RWDM (1B) ainsi qu’entre l’Union Saint-Gilloise (1B) et Mouscron.

Le tirage au sort des seizièmes de finale (6e tour) de la Coupe de Belgique de football, effectué lundi:

- Seizièmes de finale -

Du 15 au 17 décembre:

Antwerp - RAAL La Louvière (National 2)

Union Saint-Gilloise (1B) - Mouscron

Dessel Sport (National 1) - Beerschot

Charleroi - Westerlo (1B)

La Gantoise - FC Heur-Tongres (National 2)

K. Rupel Boom FC (National 1) - Eupen

SC Lokeren-Temse (National 2) - Saint-Trond

Malines - Racing White Daring Molenbeek (1B)

Club de Bruges - K. Olsa Brakel (National 2)

VV Thes Sport Tessenderlo (National 1) - Racing Genk

Oud-Heverlee Louvain - Cercle Bruges

Lommel SK (1B) - Courtrai

Waasland-Beveren - KV Ostende

Olympic Club Charleroi (National 1) - Zulte Waregem

RFC de Liège (National 1) - RSC Anderlecht

FC Seraing (1B) - Standard