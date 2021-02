Coupe de Belgique, Union Saint-Gilloise – Anderlecht : Le jeune Lissens titulaire (Live audio à 20h45)

Union Saint-Gilloise – Anderlecht en Coupe de Belgique. Un très bon souvenir pour les Unionistes, nettement moins pour les Mauves… En 2018, l’USG a éliminé le RSCA dès les seizièmes de finale, 0-3. Les hommes de Vincent Kompany tenteront de prendre leur revanche ce jeudi soir dans un derby qui s’annonce alléchant !

Suivez la rencontre en direct radio sur Vivacité

"On jouera contre une équipe digne de la D1A", avait déclaré le coach anderlechtois dès la qualification pour les huitièmes de finale et l’annonce de l’affrontement contre l’Union. Et il faut bien avouer que vu la manière dont l’équipe de D1B survole l’antichambre de notre championnat (12 points d’avance sur le 2e), on ne peut pas donner tort à Kompany. Même s’il s’agissait sans doute là d’une manœuvre pour mettre la pression sur l’adversaire et Felice Mazzu…

Le derby est déjà lancé, loin des terrains ! Et il promet d’être animé, malgré la regrettable, et regrettée, absence de supporters.