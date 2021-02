Coupe de Belgique : un Standard très efficace élimine le courageux Seraing et remercie Super Bodart

Victorieux grâce à des buts de Merveille Bokadi (4e) et Laurent Jans (38e), Joao Klauss (68e), Jackson Muleka (90e+2), les Rouches auront su se montrer très concrets lors de ce derby liégeois qui refaisait surface après 25 ans d’absence. Mise sous pression pendant de larges parties de ce duel, l’équipe de Mbaye Leye aura su négocier parfaitement les moments clés du match qui ont à chaque fois tourné à leur avantage.

Le Standard de Liège a remporté le derby de Coupe de Belgique face à Seraing 1-4 disputé sous une pluie battante et sur une pelouse inévitablement très lourde mercredi soir en 1/16es de finale de la compétition. En huitièmes de finale, le Standard rencontrera Courtrai.

Bodart arrête un penalty

Arnaud Bodart, homme du match de Seraing - Standard - © BRUNO FAHY - BELGA

Le Standard est très bien entré dans ce match, retardé de quelques minutes pour un changement d’arbitre (Jasper Vergoote a été rappelé chez lui pour des raisons privées et a été remplacé par Jonathan Lardot).

Les Rouches ont ouvert le score après 4 minutes de jeu seulement via Merveille Bokadi, très réactif pour pousser le ballon au fond du but vide après un coup de tête sur le poteau de Tapsoba.

Les Liégeois se sont ensuite repliés dans leur camp pour résister à la vive réaction sérésienne. Percutant malgré la pelouse, l’actuel troisième de Proximus League aurait bien mérité d’égaliser mais a dû se frotter à un excellent Arnaud Bodart.

Le portier liégeois a sorti un double arrêt étourdissant face à Danijel Milicevic et Georges Mikautadze après 10 minutes de jeu. Vingt-cinq minutes plus tard, Bodart s’est encore montré déterminant en stoppant net un penalty obtenu et botté par Georges Mikautadze (35e).