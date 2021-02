Coupe de Belgique : un Anderlecht revanchard humilie l’Union Saint-Gilloise (0-5) et rejoint les quarts de finale

Le Sporting d’Anderlecht tient sa revanche. Deux ans après l’humiliation en 1/16es de finale de Coupe de Belgique, les Mauves ont rendu la pareille à l’Union Saint-Gilloise en ajoutant deux buts au compteur pour s’imposer 0-5 jeudi soir en huitièmes de finale de cette même compétition. Une sortie de scène fort décevante pour les Unionistes qui étaient la dernière équipe non-issue de Pro League encore en lice. Redoutable en phase de finition grâce à Lukas Nmecha (18e et 57e), Paul Mukairu (61e) et Abdoulaye Diaby (71e et 81e), Anderlecht a ainsi rejoint le Standard, le Cercle de Bruges, Eupen, le Club de Bruges, Genk, Malines et La Gantoise au tour suivant.

