Coupe de Belgique : Teodorczyk débloque son compteur et offre la victoire à Charleroi, Malines élimine le RWDM

Charleroi continue sa route en Coupe de Belgique ! Les Carolos ont éliminé Westerlo 1-0 grâce au tout premier but de Lukasz Teodorczyk (assist de Golizadeh) avec le maillot zébré. Le but est tombé à la 88e minute alors que le joueur polonais était monté à l’heure de jeu. Notons que cette rencontre s’est disputée dans des conditions très compliquée, le terrain était à la limite du praticable dans plusieurs zones : pluie et boue étaient au rendez-vous.

Le Sporting de Charleroi est donc qualifié pour les huitièmes de finale et affrontera le vainqueur du match Tongres – La Gantoise.