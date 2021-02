Coupe de Belgique, suivez Seraing - Standard en direct (LIVE audio 19H)

Seraing reçoit le Standard en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique ce soir à 19h. Un match qui aura un parfum de 90s puisque les Metallos, absents de la première division depuis de nombreuses années, attendent un derby face aux Rouches depuis 25 ans. Les Sérésiens, actuellement troisième de Proximus League, viennent cependant de connaître un petit coup d'arrêt en ne remportant qu'un seul de leurs quatre derniers matchs. Mais ils auront des armes à faire valoir. On retrouve dans leurs rangs des têtes biens connues en Pro League, notamment Danijel Milicevic et Ibrahima Cissé.

Dans le camp adverse, des Liégeois qui ont retrouvé le sourire. Avec l'arrivée de Mbaye Leye, le Standard avait sorti la tête de l'eau en enchaînant trois matchs sans défaite avant de tomber face à l'ogre brugeois ce week-end. Aucun départ de dernière minute n'est venu déforcer les Rouches mais ceux-ci devront tout de même composer avec quelques absences ce soir. Toujours privés de Vanheusden, Fai et Amallah, les Liégeois pourraient également devoir se passer de Dussenne (talon) et Raskin (cheville droite).

Un match piège pour les Standarmen dans une compétition qui chaque année voit des clubs de première division passer à la trappe face à des adversaires a priori plus faibles. Un cas de figure que veut absolument éviter Mbaye Leye comme il l'a signifié en conférence de presse : "Je n'ai pas envie d'être la surprise et de faire la une des journaux jeudi matin". Eliminés en 2016/17 par Geel et 2018/2019 par Knokke, les Liégeois sont prévenus.