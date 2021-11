Coupe de Belgique : suivez Seraing - Anderlecht en direct (LIVE commenté et audio 20H45)

La rencontre entre Seraing et Anderlecht, programmée ce mardi à 20H45, donnera le coup d'envoi aux huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de football, qui se dérouleront jusque jeudi.

La victoire 1-3 à Charleroi en championnat a donné de l'air à Vincent Kompany, l'entraîneur anderlechtois sous pression après trois matchs sans victoire. Seraing se présentera en pleine confiance après avoir gagné ses deux dernières rencontres de championnat.

Après les seizièmes de finale, il reste quatorze équipes de Pro League et deux de D1B, à savoir Westerlo, qui a éliminé l'Antwerp 2-1 au tour précédent, et Lommel, bourreau de Charleroi (0-0, 3-4 aux tirs au but). Les deux équipes joueront à domicile mercredi, respectivement contre Oud-Heverlee Louvain (18h45) et La Gantoise (20h00).

Jeudi (20h45), le Standard, finaliste de la dernière édition, rencontrera le Beerschot en clôture de ces huitièmes de finale.