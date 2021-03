Coupe de Belgique : Standard-Genk, une finale de routiniers

Finale 2018 : Standard - Genk - Coupe de Belgique 2018 - 31/03/2018 Le Standard de Liège a remporté la huitième Coupe de Belgique de son histoire ce samedi au Stade Roi Baudouin en venant à bout de Genk 0-1 au terme des prolongations. Après 90 minutes fort décevantes ponctuées par un sauvetage de Jean-François Gillet sur le seul tir cadré du temps réglementaire, le Standard est parvenu à faire la différence grâce à un coup de tête de son avant-centre Renaud Émond en tout début de prolongations (92'). Auteur de son sixième but en Coupe de Belgique cette saison, son neuvième en 13 matches en 2018, Renaud Émond permet aux Rouches d’ajouter un trophée à leur palmarès et de se qualifier pour la phase de poules de l’Europa League 2018-2019. Déjà vainqueurs en 1958, 1966, 1967, 1981, 1993, 2011 et 2016, les Liégeois succèdent à Zulte Waregem.