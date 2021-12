Coupe de Belgique; Standard - Beerschot en direct : 0-0, Carcela titulaire (LIVE commenté et audio)

La rencontre entre Seraing et Anderlecht, remportée aux tirs au but pour le RSCA, a donné le coup d'envoi des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de football, qui se déroulent de mardi à jeudi.

Après les seizièmes de finale, il reste quatorze équipes de Pro League et deux de 1B Pro League, à savoir Westerlo, qui a éliminé l'Antwerp 2-1 au tour précédent, et Lommel, bourreau de Charleroi (0-0, 3-4 aux tirs au but).