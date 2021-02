Seraing reçoit le Standard en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique ce mercredi soir. Une rencontre qui devait démarrer à 19h mais qui a été retardée de quelques minutes à cause d'un contre-temps avec l'arbitre principal de la rencontre Jasper Vergoote, rappelé chez lui pour des raisons privées. C'est Jonathan Lardot qui sifflera donc ce duel pour lequel le VAR ne sera pas opérationnel.

Les buts :

4e minute (0-1) : Seraing se fait piéger sur un coup franc excentré. Tapsoba reprend de la tête dans un premier temps mais trouve le poteau. Bokadi est le plus prompt sur le rebond et reprend du plat du pied dans le but vide pour débloquer immédiatement le marquoir.