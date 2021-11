Coupe de Belgique : Seraing n'aura "rien à perdre, et tout à gagner" contre Anderlecht

Neuf mois après avoir affronté le Standard en Coupe de Belgique (défaite 1-4), Seraing, qui a depuis lors été promu en D1A, s'apprête à accueillir un autre club historique en Belgique dans le cadre de cette compétition puisque c'est Anderlecht qui se déplacera au Pairay ce mardi soir.

Les Sérésiens, qui restent sur deux victoires consécutives en Pro League (1-3 à OHL, 2-0 contre Saint-Trond), s'apprêtent d'ailleurs à vivre quinze jours très intenses puisqu'ils se rendront samedi au Club de Bruges avant d'accueillir à nouveau Anderlecht le samedi 12 décembre, mais cette fois pour le compte du championnat.

►►► À lire aussi : Coupe de Belgique : Seraing - Anderlecht en direct (LIVE 20h45)

"Je pense qu’on peut s’attendre à un gros match, on va y aller à fond !, a souligné Antoine Bernier, interrogé par la RTBF. On sort de deux victoires d’affilée, mais ce match vient tôt dans la semaine. On a un grand groupe, pour faire tourner, c’est bien. Pour eux, venir un mardi soir à Seraing, c’est peut-être difficile. Et ce n’est pas facile de venir gagner ici. Notre objectif le plus important, c’est le maintien. Ici, on n’a rien à perdre. On devra proposer notre meilleur football et essayer de marquer le plus vite possible. Le groupe tourne bien en ce moment, on n’a encaissé qu’un but lors des trois derniers matches. On a fait le plein de confiance, c’est l’idéal avant d’aborder ce match face à Anderlecht."

"Pour le club, c’est une belle affiche, et nous espérons que nous serons à la hauteur, a pour sa part analysé Marc Grosjean, le T2 sérésien. Au soir de la qualification, on espérait affronter le Standard ou Anderlecht ! Nous aurons nos chances, nous sommes dans une bonne passe. Si nous perdons la fiabilité de nos derniers matches, ce sera compliqué, mais nous n’aurons absolument rien à perdre, et tout à gagner ! On a une belle carte à jouer contre Anderlecht. On espère pouvoir continuer notre opération séduction pour ramener des gens au stade."

"Cette semaine nous fait bien prendre conscience qu’on est bien en D1 !, a lui souri Théo Pierrot. Deux matches face à deux des plus belles équipes du pays, et tant mieux. Je ne dirais pas que c’est du 50-50, mais c’est un match de Coupe, et tout peut arriver. Tant qu’on est en confiance, il faut s’en servir, mais la priorité reste le maintien. On n’a rien à perdre, et une rencontre comme celle-ci à domicile, pour nous, c’est gratifiant. Il y a beaucoup d’envie, tout le monde se prépare du mieux qu’il peut."