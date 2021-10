Coupe de Belgique : Sans forcer (ni briller), le Standard écarte Mouscron et file en 8e de finale

Ce ne fut pas du grand football mais le Standard s’en contentera plus que probablement. Sans forcer (ni briller), les Rouches ont assuré l’essentiel en écartant Mouscron pour se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de Belgique (0-1).

Incisifs en début de match, les Liégeois ont vite concrétisé leur domination grâce à un pénalty précoce de Joao Klauss. Par la suite, ils ont tranquillement géré la rencontre, colmatant les rares incartades mouscronnoises. 0-1 score final donc au terme d’une rencontre qui ne restera sans doute pas dans les annales.

On notera cependant une seconde bonne nouvelle côté liégeois : après six mois d’absence, Merveille Bokadi a fait son grand retour sur un terrain de football.

►►► À lire aussi : Coupe de Belgique : l'Union et le RWDM éliminés, Onhaye coule à Ostende (8-1)

Le résumé

Duel entre deux équipes malades ce mardi soir en Coupe de Belgique. D’un côté, Mouscron qui traîne son spleen dans les bas-fonds de la D1B. De l’autre, un Standard qui se cherche désespérément une identité et un semblant de créativité.

Bodart, Raskin et Siquet ménagés, les “oubliés” Gavory, Sissako, Dönnum ou Pavlovic ont l’occasion de se refaire la cerise face aux Hurlus.

Un but… et puis plus rien

Des Mouscronnois qui s’enfoncent (encore) davantage dans la crise dès l’entame de match. Beaucoup trop rustre dans son intervention, Simba fauche grossièrement Sissako dans la surface et “offre” un pénalty aux Rouches. Joao Klauss ne se fait pas prier et renvoie déjà les Hurlus à leurs études (0-1, 6’).

Bien dans son match malgré cette équipe remaniée, le Standard gère tranquillement la rencontre et les timides assauts mouscronnois. C’est bien simple, pendant une bonne vingtaine de minutes… il ne se passe plus rien.

Seul Nicolas Gavory, benché contre le Cercle, se rappelle au bon souvenir du terrain en intervenant parfaitement sur l’une des rares incartades adverses (31’). Des Hurlus qui prennent un nouveau coup sur la cafetière avec la sortie sur blessure du précieux Christophe Diandy.

Bien dans son match, le Standard ne force pas son talent mais met deux fois le nez à la fenêtre avec ces frappes successives (mais sans danger) de Tapsoba (39’) et Bastien (41’). Rideau.

Mouscron trop imprécis, le Standard tient bon

Deux changements plus tard (Lepoint et Bourdouxhe montent au jeu), Mouscron tente de secouer le cocotier liégeois mais se montre dramatiquement imprécis dans la construction. Seul le malheureux Simba, coupable sur le pénalty, tente de créer le danger, sans succès.

Mais le Standard a tendance à reculer et s’expose au réveil des Hurlus. Et sur l’un des rares corners des locaux, Angiulli catapulte une tête… qui flirte dangereusement avec la latte d’Henkinet. Avertissement sans frais pour les Rouches !

Des Liégeois qui jouent avec leur bonheur, ne parvenant tout simplement pas à planter ce 2e but prépondérant qui les mettrait à l’abri. Heureusement pour eux, Mouscron cale toujours dans le dernier geste. Et à dix minutes du terme, Merveille Bokadi signe enfin son grand retour après six longs mois d’absence. De quoi galvaniser les Liégeois ? Pas sûr puisque les dernières minutes riment avec une domination stérile de Mouscron. Sans briller, le Standard arrache donc sa qualification pour les 8e de finale après 90 minutes… à l’image de sa saison.